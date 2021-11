Chi è la mamma delle tre sorelle Selassié, Lulù, Jessica e Clarissa? Le principesse etiopi nella Casa del Grande Fratello Vip hanno vissuto momenti molto complessi, soprattutto le due più piccole, Lulù e Clarissa. Spesso entrambe hanno citato i propri genitori, dalla madre, loro punto di riferimento, al padre, attualmente detenuto in un carcere in Svizzera.

Mamma Principesse Selassiè: una presenza costante per Lulù, Jessica e Clarissa

Sul conto della madre si sa molto poco. Ciò che è certo, è che la donna si è mostrata preoccupata nelle passate settimane per via dello stato delle proprie figlie, soprattutto dopo che si è diffusa la notizia sul padre in carcere. Per questo aveva mandato loro una lettera di incoraggiamento destinando a ciascuna delle parole molto importanti.

È stata proprio la madre delle sorelle Selassié ad insegnare loro il valore della famiglia, motivo per il quale oggi sono entrambe molto unite. Nei momenti più difficili la donna è una presenza costante. Ecco le parole scritte per ciascuna di loro:

Jessica, amore mio! Sono fiera di te, hai sempre la visione chiare delle cose e ti prendi cura delle tue sorelle con grande delicatezza e gentilezza, sempre disponibile con tutti. Cara Clary, my sweet love, ascolta le persone più grandi di te che hanno avuto esperienze diverse, non perderti in troppe chiacchiere! Molte volte fa più rumore un minuto di silenzio che dieci minuti di parole. Canta, allenati, balla. Tu cara piccola Lulù amore mio, sei così sensibile e fragile, sempre amorevole e coccolona con tutti nella Casa. Malgrado tu abbia delle ferite nel tuo cuore, spero tu possa trasformarle in forze.

Una presenza più concreta della madre potrebbe rappresentare per le sorelle Selassié una ulteriore spinta ad andare avanti, soprattutto dopo l’annunciata decisione di Clarissa di lasciare il Grande Fratello Vip.