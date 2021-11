Clarissa Selassiè “piena” delle coppie fake del GF Vip sbotta e prepara la valigia per andare via – VIDEO

Clarissa Selassiè, in nomination insieme alla sorella Lulù, Carmen Russo, Soleil Sorge e Manila Nazzaro, ha confessato di non divertirsi più nella Casa del Grande Fratello Vip, mal sopportando pure le “coppie” fake.

Clarissa “piena” delle coppie fake del GF Vip sbotta: “Voglio andare via!”

Mentre preparava la valigia, la più piccola delle sorelle Selassiè si è comunque ritenuta soddisfatta del percorso fatto fino a questo momento e, proprio per questo, preferisce ritirarsi dal gioco piuttosto che venire eliminata.

“Se devo andare a casa, ci vado con tanta felicità” ha esclamato Clarissa parlando con Lulù e Jessica. Entrambe le sorelle hanno cercato di farla ragionare ma con scarsi risultati.

Clarissa ha parlato pure con Miriana, tirando in ballo gli ultimi due anni che hanno messo a dura prova il mondo per via del Covid:

Dopo la depressione che abbiamo avuto negli ultimi due anni il pubblico giovane non vuole vedere liti o quattro stronz* che fanno finta di avere un cerchio amoroso… vogliono ridere e scherzare perché siamo stati repressi e non abbiamo avuto felicità.

La baby Selassiè si ritirerà veramente dal GF Vip oppure ascolterà le sue sorelle?

Miriana:”che bello sto discorso” e la regia subito censura ☠️☠️☠️ SALVIAMO CLARISSA A TUTTI COSTI #GFVip pic.twitter.com/1WNi8ebjjs — lopinionista🪞| la messa è finita (@lopinionistaweb) November 28, 2021