Del caso di Malika Chalhy si sono occupati anche ieri sera durante Zona Bianca, il programma di Rete 4 tramite un servizio della giornalista Sara Scorpati che ha avuto modo di contattarla.

Le parole della giovane, in questo modo, mettono fine alla questione della speranza che la spinosa faccenda possa averle veramente insegnato qualcosa.

A far emergere tutte le criticità ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che su TPI ha approfondito la questione con una inchiesta giornalistica precisa e assolutamente imparziale senza approfondire la questione scavando in livore personale o faccende private.

Malika, raggiunta dalla giornalista, ha chiesto scusa a coloro che si sono sentiti presi in giro da lei, in particolar modo alle persone che hanno donato tramite le raccolte fondi:

Io mi scuso per la bugia che ho detto, ho sbagliato, io lo riconosco. E’ una macchina usata che ho comprato perché la mia non stava proprio più in piedi. L’ho pagata 17 mila euro ma a me serviva realmente, cosa ho fatto di male?

Vengo messa sotto tortura, mi sembra pazzesco. E per quanto riguarda il cane, li ho sempre presi al canile, ho detto: perché questa volta non posso prendere un cagnolino che io amo? Amo la razza, io avevo bisogno di questo.

La gogna mediatica che sto ricevendo non va bene. Perché si riceve minacce di morte, abbiamo paura a uscire di casa, addirittura la spesa la facciamo con Deliveroo…