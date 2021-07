La storia di Malika Chalhy ha toccato il cuore di tutti. Dopo essere stata cacciata di casa perché lesbica, le due raccolte fondi a suo favore le hanno permesso di risollevarsi. Spendendo parte dei soldi acquistando una Mercedes e un cane da oltre 2.500 euro, la 22enne ha sollevato un polverone mediatico senza precedenti.

L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli tramite TPI, ha scoperchiato il vaso di Pandora, evidenziato dei punti “oscuri” che hanno fatto vedere Malika, per forza di cose, sotto un punto di vista differente.

Peccato che la gogna mediatica si sia sollevata talmente tanto da generare – come sempre – l’effetto contrario. Se Malika inizialmente era stata considerata una vittima, dopo l’inchiesta di Selvaggia è divenuta carnefice.

Poi, l’odio social, l’ha trasformata ancora in vittima creando “empatia” e facendole gonfiare anche i follower su Instagram.

Selvaggia Lucarelli, da professionista quale è, ha portato a galla la questione per poi voltare pagina, offrendo al pubblico la possibilità di farsi una propria idea ponendo la questione più sulle numerose raccolte fondi che sul caso specifico con protagonista Malika.

La 22enne, intervistata dalla brava Candida Morvillo per Il Corriere, ha posto l’accento proprio sulla gogna così come riportano i colleghi di Biccy:

Se ho detto che mi sono tolta uno sfizio? Sono stata travisata. Io penso che le persone mi hanno donato dei soldi per la mia serenità. Il bulldog francese da 2.500€? Ho detto che il cane era un supporto psicologico. E poi se i soldi mi sono stati donati, perché non vi va bene niente di quello che faccio?

La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Di quale sbaglio sto parlando? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro.

Malika ha parlato pure del Grande Fratello Vip, svelando un retroscena inedito:

Sono una ragazza che ha perso i punti di riferimento e che qualcuno voleva mandare al Grande Fratello, ma ha detto no. Io voglio lottare per delle buone cause e, in Panda o in Mercedes, lo farò.