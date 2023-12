Madre Natura di Ciao Darwin 9: chi è la modella della quinta puntata

Chi è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin? Il popolare show televisivo italiano condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è tornato su Canale 5 lo scorso 24 novembre: scopriamo chi è la protagonista della quinta puntata del 22 dicembre 2023.

Una delle figure iconiche dello show, viene interpretata da diverse modelle che hanno lasciato a bocca aperta il pubblico dello show per via della loro bellezza mozzafiato.

Alcune delle Madri Natura passate includono Annabelle Susanne Brewka, Vanessa Rae Kelly, Paola Di Benedetto e Sara Croce.

Nella nona edizione del programma, intitolata “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7”, ci si aspetta che la figura di Madre Natura sia presente nelle dieci puntate programmate.

Chi è la Madre Natura della quinta puntata? IN AGGIORNAMENTO.

Chi è la madre natura del quarto appuntamento?

TAG24 è in grado di svelarvi in anteprima che è il nome della protagonista della quarta puntata di Ciao Darwin di venerdì 15 dicembre è ancora una volta Andreea Sasu. Eh sì, perché in questa edizione le Madre Natura previste sono solo 4 (che quindi vedremo a rotazione) ed inoltre ci sarà anche un Padre Natura.