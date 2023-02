Paky e Maddalena continuano a far “borbottare” gli estimatori di Amici 22, specie dopo il comportamento (ambiguo) di lui. Da quando il ragazzo è entrato in Casetta ha instaurato un ottimo rapporto con la sua collega di talent.

“Mi fa schifo!”, Maddalena “inchioda” Paky ad Amici 22: cosa è successo

“C’è una che ci prova con me… chi? Maddalena. Lei è troppo palese. Ieri stavo da solo sul divano e lei mi ha fatto vedere i fatti suoi sul computer. Poi mi ha fatto un messaggio. – ha confidato Paky a Giulia Stabile – cioè ma dico io, ma quante ne vuoi? Io sono fidanzato da tre anni. Io primo non ero questo, ero tipo Maddalena. Mi piace sapere che piaccio”.

Paky ha sparlato di Maddalena anche con Samu: “Mi fa vedere le sue foto, mette la gamba così… mi fa i massaggi. Io le ho detto che sono fidanzato perché voleva farmi il massaggio sdraiato”.

E se Paky dà la colpa a Maddalena, quando è con lei si comporta in altro modo cercando le sue coccole: “Se stavamo fuori ti avrei già fatto le carezze. Ci facciamo la doccia insieme?”.

Mentre Paky era a lezione, Maddalena e gli altri hanno scoperto tutto e la ballerina è rimasta di sasso:

Mi sembrava una persona carina ed invece pensa cose brutte su di me. E’ tutto un film inventato. Mi dispiace, non me l’aspettavo. Mi sono proprio rotta il cazz*, lo posso dire?

Da Megan a Gianmarco, Angelina, Alessio, Aaron e Federica, i suoi compagni hanno preso le difese di Maddalena: “Mi immagino tutti buoni, vedo sempre il bello nelle persone e poi…”, ha continuato la ballerina tra le lacrime:

Non capisco perché l’abbia detto dietro. La mia è solo una dimostrazione d’affetto. E’ uno stronz* e un falso.

Successivamente Paky è arrivato in casetta dopo la lezione ed ha visto il video “incriminato” anche in presenza di Samu: “E’ vero (che ci provi con me, ndr)”, ha aggiunto il ballerino.

Poi ha continuato:

Io ho raccontato quello che era successo e mi chiedevo come fosse possibile che tu ti comportassi in questo modo visto che non mi conosci. Come sei? Con Mattia, con me… era quello il senso. La confidenza che dai alle persone in maniera prematura.

Maddalena però lo ha incastrato:

Tu intendi che prima te la spassavi con tutte e adesso che sei fidanzato no… è questo il discorso. Mi hai chiesto un altro massaggio l’attimo dopo… per me non c’era niente di male.

Il commento più maturo e sensato l’ha fatto Angelina:

Chiedi scusa perché sei stato offensivo. Hai fatto uscire l’immagine di Maddalena in un altro modo, non si fa. Non si parla in questo modo.

Paky ha replicato:

Se ci sei rimasta male ti chiedo scusa ma all’inizio io pensavo questo di te.

E Maddalena ha giustamente concluso: