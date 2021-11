Cosa hanno in comune Madame, Sfera Ebbasta e Taylor Mega? Una cena saltata ed un incontro dopo un breve flirt. Questa l’indiscrezione di Dagospia che vi spieghiamo meglio a seguire.

Sfera avrebbe dovuto incontrare Madame per una cena vista lago a Padenghe sul Garda. Ma, stando alla bomba lanciata da Dagospia, la cantante non si è presentata e il rapper si è allora “accontentato di Taylor Mega”, con cui in passato aveva avuto un breve flirt. – riporta FanPage – Non è chiaro per quale motivo i due dovessero vedersi, né perché Madame non fosse presente all’incontro.

Proprio Taylor Mega, intervistata da Diva e Donna nel 2019, aveva svelato per quale motivo era finita la sua storia con Sfera:

Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ho ceduto al corteggiamento. Ora non ci sentiamo più. Gli ho mandato un messaggio dopo la tragedia in discoteca. Gli ho scritto: “Immagino quanto tu stia soffrendo”. Mi dispiace molto che gliene facciano una colpa, non è giusto.