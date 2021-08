Il nome di Madame spunta da qualche ora in cima alle tendenze di Twitter ed il motivo è presto detto. Basta cliccare sul primo risultato nella top trend per scoprire che la ragione sarebbe da ricercare nel contenuto di alcune sue Instagram Stories che non sarebbero piaciute a tutti gli utenti social.

Madame e l’elogio agli uomini

Le recenti esternazioni di Madame sono state già definite su Twitter come l’elogio agli uomini, per via delle sue parole rivolte al genere maschile che ha voluto ringraziare per una serie di ragioni:

Farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore a volte dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali, gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime.

Molti utenti di Twitter hanno prontamente attaccato le parole di Madame sottolineando come il reale problema nelle sue esternazioni non sia l’elogio in sè quanto piuttosto il voler quasi sminuire il timore sviluppato “involontariamente” da tante donne, sminuendone le ragioni.

E tra chi ha ribadito i numerosi scivoloni di Madame, invitandola ad affidarsi ad un bravo social media manager, c’è però anche chi ha voluto ribadire l’intenzione della giovane cantante di voler sottolineare l’esistenza di uomini vittime di altri uomini, ed il concetto di mascolinità tossica.

Le reazioni social

raga il problema di quello che ha detto madame non è la parte cringe sull’elegio, è che ha detto che sviluppiamo “involontariamente” una paura per gli uomini, come per dire che non ce n’è motivo. il motivo c’è e ve lo dimostrano tutto lo schifo che hanno fatto e continuano a fare — pritt & the olympics (@nicodiangevlo) July 30, 2021

MADAME IO CI HO PROVATO A DIFENDERTI MA TU PROPRIO NON CE LA PUOI FARE — chiara (@airplaneoversea) July 29, 2021

madame oggi ci insegna a celebrare gli uomini , peccato che ci abbiano già pensato secoli di discriminazione e oppressione verso le donne pic.twitter.com/iNO7kWDQkS — sara²⁸ in wonderland (@riverrxad) July 29, 2021

Ok Madame, grazie per le tue solite uscite inutili; ci sta dire di non fare tutta l’erba un fascio, ma metterci in mezzo la paura che alcune donne hanno ad approcciarsi ai maschi (magari per esperienze traumatiche) e minimizzare il tutto così ANCHE NO. pic.twitter.com/SAbjt3WANj — (@vivereinbilico) July 29, 2021

Madame non celebra gli uomini per denigrare le donne. Semplicemente è consapevole che, se da una parte ci sono donne vittima degli uomini, dall’altra parte esistono uomini vittima di altri uomini e di quel concetto di mascolinità tossica che vede l’uomo come immune da sentimenti pic.twitter.com/a6PSijepF8 — maquelloemario (@maquelloemario) July 30, 2021