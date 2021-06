E’ bastato un tweet di Madame per farla lanciare in tendenza per l’intera giornata scatenando una polemica senza fine, alla quale sono scesi in campo anche personaggi celebri pronti a dire la loro. La giovane artista 19enne ha letteralmente diviso il popolo del web con un suo sfogo dopo un gesto da parte di una persona, non suo fan, che l’avrebbe a dir poco infastidita.

Madame interviene e fa una precisazione dopo la polemica

Madame ha voluto esprimere il suo pensiero, in generale su coloro che tendono a fermare un artista per una foto senza tuttavia conoscere nulla del suo percorso artistico. I tono usati non sono stati esattamente questi e il suo punto di vista ha diviso l’opinione social.

Anche per questo la cantante, dopo essere già intervenuta su Instagram sotto un post di Trash Italiano ha voluto fare delle precisazioni attraverso le sue Instagram Stories e spiegare anche cosa c’era davvero dietro il suo sfogo su Twitter:

Buongiorno ragazzi. Allora questa mattina è scoppiata una polemica mediatica partita da un mio tweet, in cui avevo pochi caratteri disponibili e tanta rabbia da sfogare. È stato un errore mio, insomma, dovrei essere meno impulsiva. Se una polemica parte dalle mie parole è chiaro che sia in parte o in gran parte colpa mia. Quindi sono qui esattamente per questo.

Madame si è dilungata nel suo sfogo proseguendo:

Voglio chiarirmi, soprattutto con il mio pubblico a cui devo tantissimo e dovrò tantissimo per il corso della mia vita. In questi video vorrei parlare di due argomenti fondamentali. Il primo è il mio rapporto con i fan e quello che secondo me è un fan, il secondo il mio rapporto con il rispetto e quello che secondo me è il rispetto. Su Twitter cercavo appunto di spiegare cosa fosse per me un fan e l’ho riassunto in 3 frasi: o compri il disco, o vieni ad un concerto o sai di cosa parlo. Chiaramente quell’elenco poteva continuare per ore o per anni. Su Twitter i caratteri sono limitati e io non volevo concentrarmi su quello, ma nessun problema, abbiamo le storie Instagram.

La 19enne ha proseguito nel suo ragionamento:

Dovete sapere che il rapporto fan-artista e assolutamente sacro ed è personale. Può esserci una persona che è rimasta colpita da una parola che ho usato e può volermi bene per quella parola o può esserci una persona che conosce tutta la mia discografia a memoria. Sono due rapporti diversi. Adesso parliamo un attimo di rispetto, invece. Io penso che un mio fan con cui ho un rapporto non m’interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia per chiedermi una foto. Io penso e sono sicura che aspetterebbe io finisca di cenare, perché è un momento così intimo quando una persona sta con la sua famiglia che è veramente poco rispettoso interromperlo. In quel momento è evidente che non stia lavorando e che io non sia Madame, ma abbia un ruolo per ogni membro della mia famiglia. Non sono Madame soprattutto se non mi segui e non mi ascolti.

Tornando a quanto accaduto l’altra sera, Madame ha anche chiarito che la persona in questione le avrebbe chiaramente detto di non essere un suo fan ma nonostante questo, per rispetto, avrebbe accettato di fare una foto, pretendendo al tempo stesso il medesimo rispetto.