Madame dopo aver scritto un tweet che ha fatto storcere il naso ai follower (e non solo), è intervenuta sulla polemica commentando un post di Trash Italiano.

Madame cerca di aggiustare il tiro dopo la foto negata al fan

Se un giorno vi dovesse capitare che 15 persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi “ah ma tu sei quell* che ha fatto quellooo” facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1 non sanno nemmeno cosa fate nella vita 2 state mangiando, allora capirete il mio tweet. Più che polemica è buon senso. PS. ascoltando i pezzi sulle piattaforme – per chi non lo sapesse – si aumenta il numero delle vendite del disco. Comunque grazie a tutti dei complimenti.

Capisco perfettamente il fastidio e la mancanza di rispetto ma lamentarsi su Twitter come una diva fatta e finita (sbagliando il tono) non migliora di certo le cose.

Il tweet contro il “fan”

Tutto sarebbe partito da un tweet di Madame in cui la cantante 19enne avrebbe espresso il suo pensiero nei confronti di “fan” troppo invadenti che l’avrebbero disturbata mentre mangiava, si intuisce in un luogo pubblico:

Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo.