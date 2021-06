La giovane cantante Madame si è resa autrice di un tweet che in queste ore le ha fatto guadagnare il primo posto in tendenza su Twitter scatenando la polemica. Tante e critiche a lei rivolte per il tono usato nel suo ultimo post su Twitter, altri però si sono schierati totalmente dalla sua parte. Ma cosa è successo?

Madame ed il tweet contro il “fan”

Tutto sarebbe partito da un tweet di Madame in cui la cantante 19enne avrebbe espresso il suo pensiero nei confronti di “fan” troppo invadenti che l’avrebbero disturbata mentre mangiava, si intuisce in un luogo pubblico:

Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo.

Le sue parole però hanno destato in qualche modo scalpore ed in tanti hanno criticato la giovane artista evidenziando la mancanza di umiltà. In tanti hanno ironizzato sulle sue parole ma c’è anche chi si è detto d’accordo sottolineando il concetto di educazione.

Utenti social divisi

Buongiorno. Per quanto riguarda la questione Madame, vorrei raccontare di quando fermai Albano in stazione a Firenze, in mezzo al caos. E lui con euforia accettó la foto, l’abbraccio, tutto. Non mi chiese se avessi cd o fossi mai andata ad un suo concerto o se avessi il suo vino — Mari Zú 🌈 (@mari_zucca) June 20, 2021

fan madame che l* interroga

sulla sua discografia pic.twitter.com/bUa9zOdpT6 — Regina Phalange ||-// (@cyruseyes_) June 20, 2021

Fan di madame da domani andate in giro con lo scontrino della Mondadori o con la ricevuta di ticketone per dimostrarle che siete suoi tru fan in caso la incontrate, dopo il green pass il madame pass — sophia 🐾 (@sophsdreams) June 20, 2021

Io sono d’accordo con l’essere educati quando si chiede una foto ad un vip per carità. Ma quello che dice Madame è una grandissima cazzata, allora se incontro un attore devo aver visto tutti i suoi film o se incontro uno sportivo devo sapere a memoria tutte le competizioni vinte? — angelica (@______Angelica_) June 20, 2021

Comunque staccando un attimo dall’argomento compleanno, credo che se Madame sia arrivata al punto di scriverci un tweet sia stato un qualcosa che l’ha molto infastidita e che magari da come si è espressa non rende molto, io ho capito ciò che intende e sono d’accordo con lei. — Dalia è in vacanza🎡🎡 (@insxid3out) June 20, 2021

Vabbè sul fatto che non si disturbano le persone (siano Vip o meno) mentre mangiano in un luogo pubblico siamo tutti d’accordo, no? #Madame — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 20, 2021