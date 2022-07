Lulù Selassiè mostra le sue smagliature e lancia un bel messaggio: “Fiera di me, non nascondiamole!”

Lulù Selassiè ha condiviso una fotografia in intimo su Instagram che ha sollevato polemiche e curiosità. Barù, ex compagno di reality show, ha commentato lo scatto della princess in maniera ironica mentre Manuel Bortuzzo, poco dopo la sua pubblicazione, ha avuto una particolare reazione.

Lulù, negli scatti pubblicati sul suo profilo di Instagram, ha voluto lanciare un bel messaggio body positivity e, proprio per questo motivo, non ha utilizzato il fotoritocco pubblicando gli scatti anche con delle piccole “imperfezioni” in evidenza.

“Ieri tutti ci siamo soffermati su queste foto “esplosive”: fisico e lato B perfetto. – scrive una utente su Twitter – Ma non ci siamo soffermati sul fatto che lei abbia mostrato le sue piccole smagliature, avrebbe potuto nasconderle o non farle vedere e invece si è mostrata così com’è”.

Pronta la risposta di Lulù:

Grazie! Questo è il messaggio che do io, e che diamo tutti noi come famiglia alle persone che ci seguono, love yourself. Le smagliature ci rendono ancora più donne, fiere di noi stesse senza nasconderci! E poi sono così belle, a me piacciono tanto… vi amo!

