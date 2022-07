In questa caldissima estate italiana (e non solo), i social si sono “infiammati” per uno scambio di commenti tra Lulù Selassiè e Barù, ex protagonisti del Grande Fratello Vip che stanno catturando l’attenzione del pubblico anche fuori dalla Casa.

Barù commenta una foto di Lulù Selassiè: scoppia la polemica

Lulù Selassiè, terminata la sua esperienza con il GF Vip, ha iniziato a viversi la storia con Manuel Bortuzzo lontana dalle telecamere del reality show ma, come ben sappiamo, le cose tra di loro non sono andate a buon fine.

Barù invece, ha iniziato una nuova esperienza lavorativa aprendo Braci, il temporary restaurant ai Navigli di Milano che chiuderà i battenti proprio alla fine di questo mese.

Lulù in queste ore ha postato su Instagram uno scatto bollente e Barù ha commentato in maniera ironica (ma i social si sono ugualmente infiammati).

Lo scambio di messaggi è avvenuto in inglese e, per alcuni utenti dell’internet furioso, Barù avrebbe utilizzato una battuta sessista nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip.

Lei ha scritto nella didascalia della foto: “Sono il sogno di ogni fotografo”, e lui ha risposto: (come se fosse lei a scrivere) “Mi sto rilassando col mio cane”, perché nella foto compare anche Alizee, il volpino della Selassiè. A questo punto la princess ha commentato: “Yooo! Mi manchi”.

Sul web, infatti, si parla di un doppio senso tirato fuori da Barù con un gioco di parole in lingua inglese: lo scandalo? Lulù – secondo alcuni utenti – avrebbe assecondato una battuta sessista.

Quanto mi piacerebbe potermi fare un giro nella vostra vita (se ne avete una) lontani dai social: tutti santi, predicatori e politicamente corretti?