Denis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello Vip e pupo de La Pupa e il Secchione Show, è stato sospeso da Instagram per “colpa” del suo profilo di Only Fans? Raggiunto da the pipol gossip ha svelato cosa è successo.

Come mai il mio profilo Instagram è stato sospeso? Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei.

Se mi riferisco agli annunci spinti che faccio per pubblicizzare il mio canale Onlyfans? Può essere. Credo le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per Onlyfans. Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi.