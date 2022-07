Grande Fratello Vip, salta la trattativa con un ex calciatore famosissimo (e non si tratta del figlio di Maradona)

Niente GF Vip 7 per Diego Armando Maradona Junior. Il figlio del celebre calciatore argentino ha smentito il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, confermando di stare bene così.

GF Vip 7, salta la trattativa con un ex calciatore famosissimo

Secondo the pipol tv, Diego Armando sarebbe dovuto entrare lo scorso anno: “Era stato vicino al GF Vip dopo un lunga e complessa trattativa ma alla fine ha scelto il calcio”.

Anche Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, era in trattativa per prendere parte al reality show:

Maxi Lopez, ex compagno di Wanda Nara, è il nuovo proprietario del Birmingham: nella giornata di oggi, l’ex attaccante rossonero, che ha giocato nel Milan da gennaio a giugno 2012, dopo una lunga trattativa, ha infatti acquistato il club inglese che milita in Championship insieme a Paul Richardson di Maxco Capital. Lopez, prima di concludere questa trattativa (come svela Pipol) era interessato e ha partecipato a un’altra trattativa (mentre cercava anche gli accordi con il Birmingham, ndr) quella con il Gf Vip. Infatti Maxi poteva essere uno dei concorrenti di questa edizione. Il punto cruciale sarebbe stato proprio l’acquisto della squadra. Così Lopez salta dai tasselli del reality e si siede dietro una scrivania e al posto di concorrente lo chiameranno presidente.

Se posso dirvi la mia, in entrambi i casi, meglio così.