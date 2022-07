Lulù Selassiè ha pubblicato delle fotografie su Instagram decisamente “bollenti”. Lo scatto social è stato notato da Barù che ha avuto modo di ironizzare con la ex protagonista del Grande Fratello Vip facendo mormorare (non poco) il web. Anche Manuel Bortuzzo, dopo la pubblicazione, ha reagito in modo particolare e colorito.

Lulù pubblica delle foto in intimo: la reazione di Manuel Bortuzzo

Secondo i miei attenti amici di Twitter, dopo la pubblicazione della fotografia di Lulù, sarebbe arrivata anche la reazione di Manuel Bortuzzo. A quanto pare il nuotatore avrebbe bloccato le fanpage di coppia togliendo tutti i tag alle foto che lo ritraggono con la sua ex fidanzata.

Manuel ha eliminato anche tutte le foto dove compariva la ex fidanzata: “Pensa di fare un dispetto a qualcuno andando ora luglio 2022 a togliere una foto di natale solo perché si intravedeva lei in mezzo a trenta persone?”, si legge su Twitter.

Ed ancora, pare che Bortuzzo abbia scrupolosamente cancellato sotto i commenti delle foto ogni traccia della sua ex fidanzata.

Saranno state le foto postate da Lulù a scatenare questa veemente reazione?

Boh se stanno a lamenta’ le fanpage dicono che le ha bloccate improvvisamente… Non se sa che je è preso ma forse qualche porcoddue gli è uscito…😹 Inspiegabile… Questo Ragazzo… Je pijano I raptus e N do cojo cojo….baah… Non si sa cosa sia successo.. #fairylu — Mirko🌇 (@Mirko79045720) July 19, 2022

Il problema di manuel è che quel tipo di foto de le mettono le altre va benissimo ma luli no perché è geloso marcio ma deve capire che non è più sua e anche se lo fosse lei può mettere ciò che vuole #fairylu — G🌸🌸🌸 (@G37394797) July 19, 2022