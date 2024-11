Lorenzo al GF: le frecciatine di due ex vipponi non passano inosservate

Lorenzo al Grande Fratello: le frecciatine di due ex vipponi non passano inosservate, cosa hanno scritto.

Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello, continua a far parlare di sé. Il modello, già al centro delle dinamiche della casa per la relazione con Shaila Gatta, ha attirato ulteriori critiche proprio nel giorno del suo compleanno, quando due ex Vipponi hanno lanciato pesanti frecciatine sui social.

Lorenzo al GF: le frecciatine di Francesco Oppini e Nikita Pelizon

Per celebrare il compleanno di Lorenzo, i profili ufficiali del Grande Fratello hanno condiviso un post di auguri. Tuttavia, quello che doveva essere un momento di festa si è trasformato in un’occasione per nuove polemiche.

Francesco Oppini, ex concorrente del format Vip, ha commentato ironicamente: “Non sapevo fosse oggi il compleanno di ‘Dio’. Auguri”.

Non è mancato il sarcasmo anche da parte di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del GF Vip, che ha scritto: “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica”.

Reazioni del pubblico e polemiche social

Le dichiarazioni di Oppini e Pelizon hanno immediatamente scatenato il web. Molti utenti si sono divisi tra chi condanna Lorenzo per alcuni suoi atteggiamenti nella casa e chi considera eccessive le critiche ricevute.

In particolare, la relazione tra Lorenzo e Shaila Gatta ha diviso non solo il pubblico ma anche i concorrenti. Diverse voci all’interno della casa si sono scagliate contro la coppia, alimentando tensioni e discussioni.

Nel frattempo, c’è anche chi, sui social, ha chiesto l’espulsione di Lorenzo, accusandolo di comportamenti non sempre appropriati. Tuttavia, la produzione del programma non ha ancora preso provvedimenti ufficiali.

Il futuro nella Casa

Con il compleanno segnato da polemiche e frecciatine, la posizione di Lorenzo nella casa del Grande Fratello si fa sempre più delicata. Riuscirà il modello a riconquistare il favore del pubblico o le tensioni continueranno a crescere?

La scheda del concorrente

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.