Nuova frase choc di Giglio contro Helena al Grande Fratello: “La metto in sauna e…”, squalifica in vista?

Il post-puntata di martedì al Grande Fratello si è trasformato in un vero terremoto mediatico. Tra tensioni crescenti e accuse reciproche, Giglio è finito al centro di una bufera per una frase pronunciata contro Helena Prestes. Questa volta si tratta di un’affermazione davvero agghiacciante e che non dovrebbe avere scusanti, al punto tale da scatenare la rabbia degli utenti social.

Nuova frase choc di Giglio contro Helena

Il giovane, in un momento di sfogo in piscina, ha dichiarato, riferendosi ad Helena: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola lì dentro”. Parole che non hanno tardato a scatenare l’indignazione del pubblico, con richieste di intervento immediato da parte della produzione del reality.

La tensione tra gli inquilini è palpabile da giorni, soprattutto dopo le ultime dinamiche che hanno visto Helena al centro delle polemiche per una scelta controversa durante le prove settimanali. Il suo gesto, considerato incoerente da molti concorrenti, ha acceso una serie di confronti accesissimi. Giglio, in particolare, non ha nascosto la sua irritazione, culminata nella frase incriminata.

Le reazioni online non si sono fatte attendere. Su X, i telespettatori hanno espresso tutto il loro sdegno, giudicando inaccettabili le parole di Giglio e parlando chiaramente di violenza verbale inaudita. Adesso, dunque, in tanti chiedono l’intervento del GF che, in caso contrario, rischia ancora di più di perdere credibilità.