Lorenzo Biagiarelli definitivamente fuori dai giochi a Ballando con le Stelle 2022. Tutto già previsto dalla giurata e compagna Selvaggia Lucarelli che, alla vigilia della prima finale dello show di Rai1, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram aveva previsto il ripescaggio della Costamagna. E così è stato, con Lorenzo piazzato immediatamente alle sue spalle.

Lorenzo Biagiarelli e la difesa di Selvaggia Lucarelli

Nel corso della serata di ieri di Ballando con le Stelle 2022, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina si sono confrontati per l’ultima volta con la giuria e Selvaggia Lucarelli ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La giornalista, accusata per l’intera edizione di conflitto di interessi, ha fatto notare come sia stata forse l’unica a dare in media dei voti molto bassi al compagno, accusando i colleghi di essere stati con il concorrente più severi del previsto rispetto al resto dei partecipanti.

La Lucarelli ha voluto anche ripetere in diretta tutti gli appellativi che sono stati rivolti a Lorenzo nel corso della sua partecipazione a Ballando: “Presuntuoso, succube, freddo, senza anima, senza contenuti”, solo per citarne alcuni. Ed ancora, “Robottino, uno che prende voti grazie ai miei followers, orsacchiotto e ragazzotto. E’ stato processato per tutto questo, mancava solo la rapina a mano armata. Lui ha avuto un tipo di giudizi che nessun altro concorrente ha mai avuto! L’unica cosa che mi dispiace è che non è venuto fuori Lorenzo per com’è davvero e come balla. Questa è l’unica cosa che mi addolora profondamente”.

Lo sfogo della Lucarelli si è concluso con una frecciatina a Iva Zanicchi: la giurata ha infatti sottolineato come tutti abbiano preferito premiare una che racconta barzellette sporche ad un ragazzo pulito.