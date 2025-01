Loredana Errore, incidente stradale: la dinamica e cosa fa oggi la cantante di Amici

Loredana Errore è nata a Bucarest il 27 ottobre del 1984 ed è stata adottata da una famiglia di Agrigento. Dopo i primi anni di vita passati in Romania, è cresciuta in Sicilia, dove ha sviluppato una forte passione per la musica. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi concorsi musicali, tra cui il Festival di Napoli nel 2001 e l’Accademia di Sanremo nel 2002.

Loredana Errore, l’incidente stradale e il ritorno sul palcoscenico

Il momento decisivo della sua carriera è arrivato nel 2009, quando ha partecipato alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda. Durante il programma, è stata notata da Biagio Antonacci, che ha contribuito al suo primo album con il brano “Ragazza occhi cielo”. Nel 2011 ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo, duettando con Anna Tatangelo.

Nel 2013, durante un tour, Loredana è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. “Stavo guidando con la mia macchina sotto una pioggia battente quando non ho potuto evitare una curva e un’altra macchina. Non ho sentito nulla… Quando ho iniziato a sentire delle scosse lungo il bacino, sapevo che potevo farcela”, ha raccontato.

Nonostante le gravi ferite, è riuscita a riprendersi completamente, descrivendo la sua guarigione come un miracolo.

Dopo lo stop forzato, ha pubblicato il quarto album Luce Infinita. Nel 2020 è uscito C’è vita, seguito nel 2022 da Stelle, un album composto principalmente da cover.

La partecipazione a Ora o mai più nel 2025

Nel 2025, Loredana Errore tornerà sul piccolo schermo partecipando a Ora o mai più, condotto per la prima volta da Marco Liorni. Lo show offrirà una seconda chance a otto artisti, tra cui Antonella Bucci, Carlotta, Anonimo Italiano, Pago, e altri ex partecipanti di Amici come Valerio Scanu e Pierdavide Carone.