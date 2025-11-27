Lite tra Totti e il figlio Cristian: cos’è successo

Totti e il figlio Cristian, rapporti tesi: emergono nuovi retroscena

Il 2025 non si sta rivelando un anno semplice per Francesco Totti. Dopo i recenti problemi personali e familiari – dalla controversia con il proprietario di casa alle accuse legate al presunto abbandono della piccola Isabel, fino ai rapporti complicati con la figlia Chanel – l’ex capitano della Roma starebbe vivendo un periodo turbolento anche con il primogenito Cristian.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi”, tra i due ci sarebbe un clima piuttosto pesante. Le tensioni, definite come “prime marette”, deriverebbero da questioni lavorative: Totti e Cristian sono infatti soci in un progetto imprenditoriale che prevede la realizzazione di un grande centro sportivo dedicato al padel, con palestra e piscina, nella zona della Magliana a Roma. Una collaborazione che avrebbe fatto emergere divergenze gestionali e differenze di vedute.

La conferma di freddezza tra i due

A confermare la freddezza tra padre e figlio sarebbe stata anche l’assenza di Totti alla festa organizzata da Cristian per celebrare i suoi 20 anni nella villa di famiglia all’Eur. Un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti, così come il mancato messaggio pubblico di auguri da parte dell’ex calciatore, solitamente molto presente sui social in occasione dei compleanni dei suoi figli.

Un ulteriore capitolo complicato, dunque, nella già delicata situazione familiare dell’ex numero 10, che negli ultimi mesi si trova al centro di più tensioni interne.