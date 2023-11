Nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2023, Lino Banfi ci ha regalato un inaspettato colpo di scena. L’attore ha infatti annunciato l’intenzione di abbandonare lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La conduttrice lo ha esortato a pensarci bene, dicendosi persino disposta a mettersi in ginocchio, ma l’attore pugliese è sembrato irremovibile.

A distanza di qualche giorno, quale sarà la decisione di Lino Banfi rispetto alla sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle? Ci ha pensato davvero? E soprattutto, ha cambiato idea rispetto allo scorso sabato? Ospite della trasmissione pomeridiana di Rai1, La vita in diretta, l’attore ha fatto chiarezza su quelle che sarebbero le sue reali intenzioni:

Io con Alessandra sabato saremo lì. Ma aspettate, non per gareggiare. Verrò per trovare una soluzione. Domani vedrò anche Milly e i dirigenti, perché per lasciare voglio trovare la soluzione giusta. Voglio che mi rimanga un bellissimo ricordo e adesso ce l’ho. Ho lo zucchero in bocca, poi dopo si raffredda tutto. Anche perché dopo quattro puntate iniziano ad essere più duri nei giudizi e io voglio lasciare tutto così bello. Mi scuso solo con la mia maestra Alessandra.

Per la maestra Alessandra Tripoli, Lino Banfi sarebbe troppo umile per pensare di poter competere con gli altri concorrenti del talent ballerino. Banfi, dunque, avrebbe preso la sua decisione.

A parlare è stata anche Rossella Erra che, intervistata da Fanpage rispetto alla decisione dell’attore ha svelato:

Dopo la puntata, sono andata a cena con lui e altri della produzione e gli ho chiesto in ginocchio di non andar via. Guarda fa un grande effetto averlo in trasmissione e penso che abbia ancora tanto da raccontare. Lui è tutt’altro che alla fine della sua carriera. È una miniera inesauribile di aneddoti ed è, come si dice a Roma, ancora gajardo e tosto. Poi ha trovato in Alessandra Tripoli un’ottima insegnante. Mi rendo conto della fatica che lui fa, però secondo me la soddisfazione di vederlo su quel palco è maggiore. Lui deve pensare a questo: il pubblico lo ama.