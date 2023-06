Manuel Marascio, fidanzato di Isabella Recalcati, è uno dei protagonisti indiscussi della prima puntata di Temptation Island 2023. A lui spetterà la decisione se accettare o meno il falò di confronto anticipato chiesto dalla ragazza dopo aver ascoltato le parole del giovane. Manuel ha lamentato il comportamento di Isabella rispetto alle grandi differenze sociali che ci sarebbero tra i due.

Manuel Marascio di Temptation Island: che lavoro fa

Al centro delle critiche della fidanzata sarebbe il lavoro di Manuel. Isabella lo riterrebbe poco ambizioso rispetto alla sua vita professionale e per questo non riuscirebbe a guadagnare di più. Il ragazzo, di contro, ha ammesso di non poter fare più di così:

Mi ha detto che una sua amica ha comprato un attico da 1 milioni di euro a Milano. Io non posso permettermelo.

Ma perché non potrebbe permetterselo? Che lavoro fa Manuel Marascio di Temptation Island? L’ultimo citato dal ragazzo nel corso della trasmissione è il lavoro di tranviere che tuttavia la fidanzata “non lo considera nemmeno un lavoro. ‘Ma che lavoro è il tranviere?’, mi ha detto”, ha raccontato.

Ma non è tutto: pur di fare contenta Isabella avrebbe messo se stesso in secondo piano e speso tutto il denaro in cene costose ed uscite:

Non vorrei sentirmi più inferiore a lei. Mi piacerebbe che mi considerasse una persona valida. Faccio tanto per lei. Certi mesi per pagarle le cene sono rimasto senza soldi per diversi giorni. Dice che a Milano una persona deve guadagnare almeno 6.000 euro al mese.

Dando uno sguardo al suo profilo Linkedin apprendiamo che in passato Manuel avrebbe lavorato come cameriere a Glasgow, in Inghilterra, prima di fare ritorno in Italia; da marzo 2016, Manuel ha lavorato per Mc Donald’s nel ruolo di steward.