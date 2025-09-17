La reazione di Rosario alla cacciata dal trono e le parole di Maria

Le parole di Maria De Filippi e la reazione di Rosario Guglielmi dopo la fine del trono

Tutto è iniziato durante lo speciale di Temptation Island – E Poi E Poi, quando Filippo Bisciglia ha chiesto a Rosario se fosse interessato a diventare tronista. Dopo un attimo di esitazione, il ragazzo ha pronunciato parole molto sentite:

“Scusate, ma vorrei pensarci, sono molto agitato, scusate se vi faccio perdere tempo. Credo che forse una possibilità me la merito, vorrei riprovare ancora delle emozioni forti e lo dico con il cuore in gola, perché non è facile, è tutto finito un mese fa. Spero di riuscire ad aprirmi nuovamente come ho sempre fatto, con la consapevolezza che l’amore esiste, quello di pancia, vero, senza freni e credo che me lo merito. Quindi va bene, accetto.”

Le cose hanno preso una piega inaspettata già alla prima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi.

La redazione aveva contattato Lucia

A quanto pare, la redazione aveva contattato Lucia Ilardo per scendere le scale come corteggiatrice, ma sarebbe stato proprio Rosario a rifiutare questa possibilità. La situazione si è ribaltata quando Lucia è apparsa in studio, sorprendendo tutti. Appena entrata, è inciampata davanti al pubblico e poi ha preso posto al centro, iniziando a raccontare nel dettaglio gli ultimi sviluppi con Rosario.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni:

“Lucia, intanto, ha sbagliato anche ingresso per entrare; è inciampata lungo la passerella, poi si è seduta al centro iniziando a raccontare tutto per filo e per segno sotto gli occhi stupiti di Maria che è rimasta davvero sbigottita e stupita. La ragazza racconta degli incontri che hanno avuti quando lei è andata da lui a riprendere le sue cose a casa.”

Le parole di Maria

Lucia ha rivelato che tra lei e Rosario ci sarebbero stati più che semplici baci, e questo ha portato Maria De Filippi a prendere una decisione netta:

“Non mi sembra il caso che questo trono inizi.”

Anche Tina interviene

A peggiorare la situazione, anche l’intervento ironico di Tina Cipollari, che non ha perso l’occasione per prendere in giro Rosario per la sua indecisione nel momento in cui gli era stato offerto il trono:

Lucia sbaglia e inciampa

La reazione scioccata di Rosario

L’intero momento ha lasciato Rosario visibilmente provato. Secondo le anticipazioni, al termine della registrazione è apparso abbattuto e deluso:

“Prima di uscire lui aveva una faccia davvero segnata da quello che era appena successo, ha salutato e se ne è andato.”

—

