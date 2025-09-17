Lucia Ilardo, ecco perchè ha rovinato il trono di Rosario

Ecco perchè Lucia Ilardo ha smascherato Rosario!

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi: cosa è successo davvero al trono di Uomini e Donne

Durante la sua prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, il nuovo tronista Rosario Guglielmi ha avuto una bella batosta: il suo percorso è finito ancora prima di cominciare. A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni, seguito poco dopo da Dagospia, dove Roberto D’Agostino ha svelato tutti i retroscena di quello che è già uno dei momenti più chiacchierati del programma.

I retroscena dettagliati

Secondo quanto riportato, Rosario non avrebbe informato Lucia Ilardo del suo nuovo ruolo da tronista, nonostante i due si fossero recentemente riavvicinati. La reazione di Lucia non si è fatta attendere: ha deciso di raccontare tutto in studio, davanti alle telecamere e agli altri protagonisti, mettendo fine all’esperienza di Rosario ancor prima che iniziasse davvero.

Ecco perchè Lucia gli ha rovinato il trono

Le motivazioni dietro al gesto di Lucia, però, sembrerebbero andare oltre il semplice “non essere stata avvisata”. Stando a quanto raccontato da Pugnaloni, Lucia avrebbe saputo solo all’ultimo della proposta ricevuta da Rosario da parte di Maria De Filippi. Non solo: pare che a lei fosse stato proposto di partecipare come corteggiatrice proprio per Rosario, ma che lui si sia opposto. Questo l’avrebbe ferita al punto da decidere di smascherarlo pubblicamente.

Da fonti vicine ai due, si apprende che Lucia e Rosario si sarebbero incontrati a Milano pochi giorni dopo la registrazione dello speciale E Poi… E Poi…, e che tra loro ci sarebbe stato un breve riavvicinamento. A quel punto, Lucia non sapeva ancora nulla del trono, né del fatto che Rosario le avesse impedito di partecipare.

Le motivazioni precise

Secondo i racconti, lei non avrebbe mai cercato di metterlo in cattiva luce, anzi: avrebbe continuato a mantenere un certo rispetto nei suoi confronti. Tuttavia, quando ha scoperto tutto, non ha voluto restare in silenzio. Così, durante la registrazione del programma, ha deciso di raccontare la verità sulla loro frequentazione e sull’incontro avvenuto a Milano.

Un gesto che ha portato a un vero e proprio colpo di scena: Rosario è stato subito allontanato dal trono, interrompendo la sua avventura televisiva sul nascere.

Una vicenda che ha già acceso i riflettori sul nuovo ciclo di Uomini e Donne, promettendo una stagione ricca di colpi di scena e dinamiche imprevedibili.