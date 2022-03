Ieri sera è andata in onda su Italia 1 la prima puntata della nuova stagione de La Pupa e il secchione Show che strizza l’occhio a tutti i programmi che Barbara d’Urso conduceva su Canale 5. Mila Suarez, ex di Alex Belli, entrando in gioco ha immediatamente battibeccato con Soleil Sorge, opinionista del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia.

La Pupa e il Secchione: Volano stracci tra Soleil e Mila Suarez: “spunta” Alex Belli

Mila Suarez nel corso della presentazione si è resa protagonista di uno scontro proprio con Soleil Sorge per quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip con il suo ex compagno Alex Belli:

Sei così preparata che affronti solo le ragazze straniere che non sanno parlare molto bene l’italiano, come hai fatto con Delia. Hai fatto soffrire una donna, è una cosa orrenda. Alla fine sei brava solo a parlare, fammi vedere anche altre cose. Hai sempre utilizzato le persone per arrivare in televisione, hai fatto così con tutti i tuoi ex. Cambi uomini come si cambiano le mutande.

Soleil, molto più pacata della rivale, ha replicato:

Se sto rosicando perché Alex non ha sposato me? Non credo, forse stai rosicando te che ti ha scaricata alla fine! Forse hai guardato un programma diverso… vabbè d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto. Perché invece di parlare di Alex non inizi a parlare di te?