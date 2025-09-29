La prima ospite b0mba ufficiale di Belve: “Ha ceduto al lunghissimo corteggiamento”

La prima ospite ufficiale di Belve, ecco chi è.

Belve 2025: la prima ospite ufficiale è Belen Rodriguez

Fra circa un mese, Francesca Fagnani sarà di nuovo in onda con una nuova stagione di Belve, il popolare talk show di Rai2. L’attesa per conoscere i primi nomi degli ospiti è finalmente finita: la prima presenza confermata è Belen Rodriguez. La notizia è stata anticipata nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, a cura di Santo Pirrotta.

Il nome di Belen era già stato accostato al programma in passato, ma solo ora la showgirl ha accettato l’invito.

“Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo, corteggiamento di Francesca Fagnani” – ha rivelato Santo Pirrotta – “La showgirl argentina è pronta ad affrontare l’arena di Belve. Rodriguez inaugurerà la nuova edizione della trasmissione che partirà a fine ottobre. Tempo fa Belen ha raccontato di aver declinato l’invito: «Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva». Dopo tanti no, è arrivata la fumata bianca“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Le anticipazioni sugli altri possibili ospiti

Oltre alla presenza di Belen, altri nomi potrebbero arricchire la nuova stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, ci sarebbero buone probabilità di vedere anche Barbara d’Urso e Rocio Munoz Morales tra le protagoniste delle prossime puntate.

“Rocio a Belve? Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano la versione di Rocio Munoz Morales. Insieme a Barbara D’Urso potrebbe essere il colpo in apertura della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani“, ha scritto. Si tratta comunque di indiscrezioni, che al momento non trovano conferme ufficiali.

Le parole di Francesca Fagnani

In attesa dell’esordio della nuova edizione, Francesca Fagnani ha commentato così il lavoro che sta portando avanti con il suo team: