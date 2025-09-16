Belve 2025, Francesca Fagnani fa il colpaccio: due ospiti b0mba

Belve, Francesca Fagnani punta in alto: spuntano i primi nomi dei possibili ospiti

La nuova stagione di Belve si avvicina e già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui volti che potremmo vedere seduti di fronte a Francesca Fagnani. Il programma cult di Rai 2, noto per le sue interviste dirette e senza filtri, potrebbe presto ospitare due personaggi che farebbero parlare a lungo.

Barbara d’Urso ad un passo da Belve

A lanciare le indiscrezioni è stato Gabriele Parpiglia, sempre ben informato sulle dinamiche televisive. Secondo quanto riportato nella sua rubrica Chicchi di Gossip, la Fagnani avrebbe da tempo il desiderio di intervistare Barbara d’Urso. E ora che Carmelita si prepara a fare il suo debutto su Rai 1 come concorrente di *Ballando con le Stelle*, questo sogno potrebbe diventare realtà. Inoltre, il cosiddetto “patto anti d’Urso” tra Mediaset e Rai sembra ormai un ricordo, lasciando spazio a nuove collaborazioni.

Rocio Morales ospite di Belve (?)

Ma non è finita qui. Parpiglia ha anche parlato di Rocio Muñoz Morales come possibile protagonista di una delle puntate della prossima edizione. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Raoul Bova a Verissimo, cresce l’interesse verso la versione dei fatti dell’attrice, che finora ha mantenuto un profilo basso. Rocio ha infatti scelto il silenzio, parlando solo tramite il suo legale per smentire alcune affermazioni del suo ex.

QUI PER LE SUE PRIMISSIME PAROLE DOPO L’INTERVISTA DI BOVA

Se entrambe le ospiti dovessero accettare l’invito, si tratterebbe di un doppio colpo per la conduttrice romana, pronta a inaugurare la stagione con interviste destinate a far discutere.

Le difficoltà di Belve

Nel frattempo, Francesca Fagnani ha commentato la preparazione della nuova edizione di Belve durante i palinsesti Rai, dichiarando che la selezione degli ospiti resta il passaggio più delicato: “Stiamo già lavorando, ma non posso svelare molto. La scelta degli ospiti è fondamentale: un personaggio non adatto può compromettere l’intera puntata. Cerco sempre volti che siano davvero in linea con lo spirito del programma”. E quando le chiedono se ci siano ospiti che vorrebbe ma non è ancora riuscita a convincere, risponde con un sorriso: “Certo, ma non li nominerò mai. Potrei spaventarli”.