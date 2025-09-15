Rocìo rompe il silenzio dopo l’intervista di Raoul Bova: cos’ha detto

Rocìo Muñoz Morales parla dopo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Raoul Bova nel salotto di Verissimo, arriva la risposta – seppur misurata – da parte di Rocìo Muñoz Morales. L’attrice e conduttrice ha deciso di rompere il silenzio in occasione della conferenza stampa di *Freeze*, il nuovo show comico che condurrà su Rai 2 insieme a Nicola Savino, in onda da lunedì 16 settembre.

#RaoulBova parla del difficile momento con #RocíoMuñozMorales: “La gente parla quando non sa le cose. Non si rendono conto che io ho 4 figli.” #Verissimo pic.twitter.com/fyMJHFDjA1 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 14, 2025

Le prima parole di Rocìo

Durante la presentazione ufficiale del programma, una giornalista ha chiesto a Rocío come stesse vivendo questo momento particolare della sua vita, segnato dalla separazione da Raoul Bova. Le è stato anche chiesto se volesse commentare le parole dette dall’attore a Silvia Toffanin durante l’intervista andata in onda su Canale 5. La sua risposta, raccolta da Bingy News e diffusa anche sui social, è stata chiara:

“No, certo, non ho problemi. Nel senso che per me la televisione, l’intrattenimento, il mio lavoro è vitamina così come le mie due meravigliose figlie. Quindi, io credo che… Confesso che in questo momenti per me questo progetto, la Rai è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore e che mi fa sorridere. Ma non in superficie. Fare questo programma a me sta facendo del bene. Ma non solo per stare lavorando, ma anche con la quale lo sto facendo e con un progetto come questo. Io ho preso una scelta molto ponderata, che è quella del silenzio perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho, che sono Luna e Alma.”

Un momento difficile, ma..

Nel suo intervento, Rocío ha voluto anche sottolineare il valore che il lavoro e i nuovi progetti professionali stanno avendo per lei in questo periodo complicato:

“Quindi voglio continuare a intraprendere questa strada che mi appartiene e che è nel cuore, che mi fa stare bene. Credo che sicuramente nella mia vita è un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo.”

Freeze, il nuovo show di Rai 2

Mentre le vicende private restano sotto i riflettori, Rocío Muñoz Morales si prepara al debutto di Freeze, un programma tutto dedicato alla comicità, affiancata da Nicola Savino. Il format porterà sul piccolo schermo leggerezza e divertimento, in un momento in cui l’attrice ha dichiarato di voler proteggere sé stessa e le sue figlie, trovando energia proprio nel suo lavoro.