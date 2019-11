La trasmissione Kilimangiaro ci farà compagnia anche nel pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre con Camila Raznovich ed i suoi numerosi ospiti. L’appuntamento è come sempre alle ore 15.55 su Rai3. Ad affiancare oggi la padrona di casa saranno il geologo Mario Tozzi, che parlerà di Megalopoli, e i Flaneurs, un gruppo di viaggiatori di ritorno da un Rally in Apecar in Himalaya. Dopo un filmato su Amburgo, che racconta anche una curiosità sui Beatles in quella città della Germania, il linguista Giuseppe Antonelli parlerà di tre espressioni che derivano dalla caduta del muro di Berlino mentre Fabio Toncelli “accompagnerà” i telespettatori alla scoperta di una città ipogea tra la Toscana e il Lazio.

Kilimangiaro, puntata 10 novembre

Nello studio di Kilimangiaro ci sarà anche l’alpinista e arrampicatore Matteo della Bordella, dei Ragni di Lecco, già ospite del programma, che racconterà con bellissime immagini il suo ultimo libro, La via meno battuta. Tutto quello che mi ha insegnato la montagna.Per le mete di questa settimana prosegue il viaggio alle Isole Marchesi, intanto Saluci e De Maistre arrivano a Machu Picchu, penultima tappa del loro viaggio in Perù.

Avventura, paradisi, natura, storie e cartoline nei documentari realizzati dai filmmakers del Kilimangiaro e collegamento con Kuala Lumpur con dei “vecchi amici” della trasmissione: quelli dei Viaggi In Salita. Spazio poi alle campagne sociali che questa settimana ospita l’Airc per sensibilizzare il pubblico in favore della ricerca. Poi, Alessandro Gandolfi, uno dei più rinomati fotoreporter italiani, racconta i suoi ultimi progetti in giro per il mondo, tra cui immortality Inc, can men really live forever?

Infine, immersione nella storia con il filmato sul viaggio a Erbil e sul Kurdistan iracheno e il racconto in studio della filmmaker e archeologa Camilla Insom, autrice del filmato, e il prof Carlo Cereti, capoprogetto della spedizione archeologica in Kurdistan Iracheno dell’Università di Roma La Sapienza. La classifica di questa settimana è sulle 10 città più friendly del mondo.

Diretta streaming

Kilimangiaro sarà possibile vederlo questo pomeriggio non solo sulla terza rete di casa Rai ma anche in ‘diretta’ streaming sul sito ufficiale Rai e tramite app per dispositivi mobili, per una visione anche in mobilità.