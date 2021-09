Valentina Nulli Augusti sarà presto una nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Probabile. Ieri sera tornata in Casa per un faccia a faccia con i concorrenti, ha anche ricevuto la fatidica domanda da Alfonso Signorini e, naturalmente, lei accetterebbe subito.

Katia Ricciarelli dopo la puntata ha avuto modo di attaccarla svelando cosa avrebbe fatto qualora Valentina Nulli Augusti fosse realmente entrata nella Casa del GF Vip:

Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. – riporta Biccy.it- Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no.