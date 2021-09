Valentina Nulli Augusti ha letteralmente demolito l’ex fidanzato Tommaso Eletti. Prima di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip, il confronto tra i due è stato un vero fulmine a ciel sereno.

Nella notte, così come rivelano i colleghi di Biccy, Sophie Codegoni avrebbe svelato altri retroscena su Valentina Nulli Augusti, confidando le sue reali intenzioni:

Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Però poi ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta. Alla fine alla mia amica aveva proprio detto “Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo”.

Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti. Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena.