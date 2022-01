Tempo di accordi nella Casa del Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli, in base ai video che stanno condividendo i miei amici di Twitter, pare che si stia accordando con Soleil Sorge ed Eva Grimaldi su chi nominare stasera.

Katia Ricciarelli si accorda sulle nomination del GF Vip

A quanto pare la Casa del GF Vip è chiaramente divisa a metà ed esistono due gruppi distinti e separati che si fanno la “guerra”.

Il primo guppo è capitanato da Katia Ricciarelli con Soleil Sorge, Davide Silvestri, Barù, Manila Nazzaro e Giucas Casella e l’altro è formato da Lulù, Jessica, Manuel, Sophie, Miriana e Gianmaria.

Il resto dei concorrenti si “muove” in maniera libera (anche per l’ingresso in seconda battuta).

Katia, così come vi proponiamo nei video a seguire, si sarebbe messa d’accordo con Soleil ed Eva su chi votare stasera nel corso della diretta del GF Vip che andrà in onda su Canale 5.

Tra i concorrenti che rischiano maggiormente la nomination troviamo: Gianmaria, Jessica e Lulù.

Ma il punto, in questo caso, è un altro.

Accordarsi per le nomination sarebbe vietato dal regolamento del GF Vip: stasera verranno presi provvedimenti in tal senso?

Katia:”Stasera sarà lui che voto(Gianmaria) lui e jessica”

Soleil:”Peccato che ne abbiamo solo uno da votare ne voterei anche piu di una”

Katia:”Beh io voto uno tu vota l’altro e siamo apposto”

Da quando si possono organizzare le nomination cosi palesemente?#gfvip pic.twitter.com/w3ZwxkpURK — 73737eeu (@73737eeu) January 3, 2022