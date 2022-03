Jovana Djordjevic, all’anagrafe Jovana Svonja, è una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 pronta a sbarcare in Honduras. Cosa si sa sul suo conto? Professione modella, è nata in Serbia il 20 settembre 1991 ed ha attualmente 30 anni. Non tutti sanno però che è moglie di un noto calciatore.

Jovana Djordjevic all’Isola dei Famosi: chi è

Jovana Djordjevic è celebre – tra le altre cose – per essere la moglie dell’ex calciatore del Chievo Filip Djordjevic. Noto come il Cobra, il marito ha giocato anche nella Lazio e nella Nazionale Serba.

La coppia si è conosciuta a Nantes grazie ad un’amicizia in comune e sono diventati ufficialmente marito e moglie nel 2014. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Noel nel 2015 e Leon nel 2017. La futura naufraga dell’Isola aveva però confidato di volere almeno tre figli.

In merito alla sua carriera Jovana Djordjevic è celebre nel mondo della moda. All’età di 18 anni vinse il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale che la lanciò come modella sfilando per alcuni dei più importanti brand a livello mondiale. Su Instagram ha un ampio seguito con oltre 360 mila follower.

In merito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022 ha dichiarato prima della partenza:

Partecipo perché ho già fatto tutto quello che volevo realizzare nella mia vita e questa è l’unica cosa che mi mancava, voglio vedere quanto sono forte. Sono felice di partire da sola e non ha paura della solitudine, anche se un po’ mi spaventa stare lontana dalla famiglia per tanto tempo, in particolare dai miei figli. Mi porterò un cappello da cowgirl e posso sopravvivere a tutto. Temo che gli altri non sopporteranno il fatto che a volte sono un po’ distante.