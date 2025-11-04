Jonas e Omer, lite nella notte: “Buffone! Ti mando a calci in c..”

Grande Fratello, tensione in Casa: Jonas interviene nello scontro tra Simone e Omer

Nella Casa del Grande Fratello continuano a volare scintille. Durante la puntata andata in onda ieri sera, il triangolo formato da Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi ha acceso nuovi confronti e discussioni tra i concorrenti.

In particolare, la decisione di alcuni uomini di unirsi in un gruppo contrapposto alle donne ha creato ulteriori tensioni all’interno del loft. Dopo la diretta, un acceso battibecco ha visto protagonisti Simone De Bianchi e Omer Elomari. Quest’ultimo si è detto deluso per le parole di Francesca, che aveva messo in dubbio la sua sincerità a causa della sua vicinanza con Valentina Piscopo.

Francesca ha spiegato la sua posizione con toni diretti: “Si rompe un rapporto perché ti ho fatto una domanda su un dubbio? Preferivi che andavo in confessionale a fare la falsa o che te lo venivo a di’? Non mi piace come ti rivolgi, sono contenta che stai uscendo Omer.”

ma omer si è sbranato in un colpo solo il mostro a due teste e l’uomo lucertola A MAN A MAN A MAAANN pic.twitter.com/TsrwxfSTuR — (@aspide9347) November 4, 2025

A quel punto Simone, prendendo le difese della madre, ha alimentato la discussione, portando Omer a reagire in modo deciso: “Stai molto calmo quando parli con me, lui ha alzato la voce non io!”.

“Buffone, te ce manda a calci in c…”

Vai a piangere in confessionale coddue è proprio il mio uomo pic.twitter.com/QyESCYZtgB — deLune (@nonsopiukisono) November 4, 2025

Nel pieno della lite è intervenuto anche Jonas Pepe, che ha attaccato duramente Omer con parole forti: “Buffone, te ce mando a calci in cul* fuori da qua!”.

La risposta di Omer non si è fatta attendere: “Vai a piangere, vai a piangere nel confessionale!”.

Dopo il momento di tensione, Simone e Omer hanno deciso di chiarirsi in giardino, lontano dagli altri inquilini. Lì, il concorrente siriano ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Francesca:

“Fra vieni un attimo, solo un secondo per favore, un secondo solo. Io ti chiedo scusa per alzare la voce, però non era per te. Ti chiedo scusa di questo, va bene? Solo quello.”

Un confronto che, almeno per ora, sembra aver riportato un po’ di calma nella Casa del Grande Fratello, anche se gli equilibri restano fragili e pronti a cambiare da un momento all’altro.