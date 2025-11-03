Protagonista del Grande Fratello lasciato con un post sui social

Grande Fratello, Mattia Scudieri lasciato dalla fidanzata con un post sui social

Colpo di scena al Grande Fratello: dopo le recenti dichiarazioni di Grazia Kendi, la fidanzata di Mattia Scudieri ha deciso di mettere fine alla loro storia con un messaggio pubblicato sui social.

Il post di Carlotta, la fidanzata di Mattia Scudieri

Negli ultimi giorni, i fan del reality hanno notato un crescente avvicinamento tra Mattia Scudieri e la coinquilina Grazia Kendi, che ha confessato apertamente di provare un interesse per lui. Tuttavia, fuori dalla Casa, il gieffino è legato sentimentalmente a Carlotta, che finora aveva mantenuto il silenzio.

Nelle ultime ore, però, la giovane ha scelto di rompere il silenzio pubblicando un lungo post sui propri profili social. Le sue parole, cariche di delusione e fermezza, hanno subito fatto il giro del web.

Questo il messaggio condiviso da Carlotta:

“Tranquilli che la Fontana di Trevi l’ho vista, al Colosseo ci sono stata e a Roma c’ho pure vissuto. Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me. Il mio silenzio fa parte di me ed è la semplice dimostrazione di non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia. Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira a sé ciò che più lo identifica”.

Definizione di donna con la D maiuscola #grandefratello Carlotta la fidanzata di Mattia pic.twitter.com/Y8m9nFBj2G — Anna (@anamaria436690) November 3, 2025

Parole dure, che molti utenti hanno interpretato come un chiaro addio a Mattia. Ma il post non si ferma qui: Carlotta ha infatti concluso con una frase che ha ulteriormente alimentato i sospetti di una rottura definitiva.

“Non sono il tipo di persona che fa scenate o teatrini inutili. Quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti ad un bel film romantico”.

Un finale ironico ma dal sapore amaro, che lascia intendere la decisione di chiudere la relazione con il concorrente del Grande Fratello, ancora ignaro di quanto accaduto fuori dalla Casa.

Non resta che attendere la puntata di stasera per scoprire la reazione di Mattia, che con ogni probabilità verrà presto informato del post della fidanzata. Nel frattempo, sui social, il caso è già diventato virale e gli spettatori del reality non parlano d’altro.