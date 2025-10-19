Grande Fratello, Grazia confessa chi le piace in Casa

Grande Fratello, Grazia confida a Giulia di provare un interesse per.. (VIDEO)

Grazia Kendi continua a essere una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello. La giovane 25enne, già protagonista di momenti intensi e confessioni personali che hanno colpito il pubblico, è tornata al centro dell’attenzione per alcune rivelazioni fatte nel cuore della notte.

Durante una chiacchierata confidenziale con l’amica e coinquilina Giulia Soponariu, Grazia ha ammesso di provare un certo interesse per Mattias, altro volto noto della Casa. Tuttavia, la gieffina ha chiarito di non voler agire in alcun modo, visto che il ragazzo è sentimentalmente impegnato da due anni, seppur con una relazione caratterizzata da alti e bassi.

“Lo so che tu non farai niente perché sei molto rispettosa, però cerca di… tu lo metti sta in difficoltà, lui è un ragazzo che si sente in colpa per molte cose secondo me”, ha commentato Giulia, cercando di far riflettere l’amica sulla delicatezza della situazione.

Il rapporto tra Grazia e Mattias potrebbe dunque evolversi o rimanere su un piano puramente amichevole? L’interesse espresso dalla ragazza apre a possibili sviluppi all’interno della Casa, ma per il momento nulla è certo.

Non resta che seguire le prossime puntate del Grande Fratello per capire se tra i due nascerà qualcosa di più o se Grazia deciderà di mettere da parte i propri sentimenti per rispetto della relazione esistente di Mattias.