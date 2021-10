Ieri sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con l’uscita di Samy Youssef che ha avuto la peggio contro Amedeo Goria e Nicola Pisu. Nella notte, Jessica Selassiè lo ha sbugiardato parlando di una fidanzata in Egitto.

Sono contenta che sia uscito perché mi ero rotta il cazz* di vederlo in giro, voleva per forza creare la storiella fake. Lui è fidanzato in Egitto. L’ha raccontato a tutta la stanza.

Io sono fidanzato in Egitto, la mia fidanzata non la posso vedere… Poi usava me, poi tutto di un botto per la fidanzata ci tiene troppo.