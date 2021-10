Ex di Uomini e Donne parla dei disturbi alimentari di Lulù del GF Vip

Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e donne, ha parlato dei disturbi alimentari di Lulù Selassiè, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che sta vivendo anche una travagliata “storia” con Manuel Bortuzzo.

Alcuni follower mi hanno mandato delle storie di una ragazza che io non conosco e che a schermo non mi aveva detto più di tanto. Sono una persona molto sensibile, soprattutto perchè ho avuto molti problemi: alimentari, familiari… Non sto seguendo il Grande Fratello Vip, però mi sono arrivate queste storie e parlando di disturbi alimentari non mi posso tirare indietro.

Io sono stata bulimica. Quando si hanno questi problemi non ci si rende conto. E’ un macigno sullo stomaco che solo andando in bagno tiri fuori. Io mi sto riferendo a Lulù del Gf Vip. La frase di Manuel Bortuzzo ‘non mi baciare perchè hai il rossetto e mi sporchi la maglietta’ per una ragazza che ha un disturbo è deleteria. Vengono fatti dei meme terribili sulle labbra di questa ragazza, ma ridete delle vostre.

Io ho fatto Uomini e Donne e voi avete idea del livello mediatico, che è molto inferiore al Grande Fratello Vip. Voi non sapete quanto queste cose possano essere di impatto per una ragazza. Io a livello mediatico ho avuto il boom e quando le persone mi hanno attaccato ho cominciato a non mangiare più, ero devastata e poi incontro una persona narcisista che mi ha demolito. Io riconosco gli atteggiamenti di quella ragazza perché erano come i miei.