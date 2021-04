Isola dei Famosi, quando entreranno i nuovi naufraghi? Attesa per Ignazio Moser

All’Isola dei Famosi non esce nessuno – se non a causa di motivi personali o incidenti vari – ma si continua ad entrare. Mentre sui social in tanti lamentano il poco rispetto nei confronti del pubblico da casa, la produzione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi recluta nuovi naufraghi: scopriamo chi saranno e quando entreranno.

Isola dei Famosi, 5 nuovi naufraghi: ecco quando entrano

Saranno cinque i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi pronti ad approdare in Honduras per una esperienza indimenticabile. Quattro sono già stati annunciati nelle passate settimane da TvBlog che oggi ribadisce la loro presenza. Si tratta di Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia.

Secondo il blog televisivo, i quattro nuovi ingressi avverranno il prossimo giovedì 22 aprile con tanto di lancio dall’elicottero. Ma c’è un quinto futuro naufrago molto atteso e si tratta di Ignazio Moser.

Secondo TvBlog, il suo ingresso è fissato al prossimo lunedì 26 aprile, sempre nella prima serata di Canale 5: