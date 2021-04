Giacomo Urtis contro l’Isola dei Famosi: “Nessun rispetto per il pubblico!”

Giacomo Urtis contro l’Isola dei Famosi. La puntata di ieri del reality ha fatto insorgere anche il “chirurgo dei Vip” ed ex gieffino che ieri sera si è trasformato in perfetto opinionista social, commentando su Twitter le dinamiche e criticando al tempo stesso alcune scelte autoriali.

Giacomo Urtis attacca l’Isola dei Famosi

Sin dall’inizio Giacomo Urtis ha tacciato l’Isola di aver confezionato una puntata apparentemente noiosa, critica effettivamente supportata da numerosi follower. A spiazzare sono state le due uscite di scena, quella di Brando Giorgi e la successiva di Elisa Isoardi, legate entrambe a problemi di salute.

Dopo aver criticato il trattamento riservato a Fariba Tehrani, Giacomo Urtis ha puntato l’attenzione su un meccanismo che effettivamente fa storcere il naso a molti:

Ci rendiamo conto che da un mese nessuno è stato eliminato? Qualcuno ha deciso di andarsene, il rispetto per il pubblico votante dove sta?

ci rendiamo conto che da un mese nessuno è stato eliminato? Qualcuno ha deciso di andarsene, il rispetto per il pubblico votante dove sta??#isola — Giacomo Urtis (@giacomourtis) April 15, 2021

Effettivamente dall’inizio dell’edizione sono stati numerosi coloro che hanno deciso di andarsene dopo l’eliminazione del pubblico – da Ferdinando Guglielmotti a Akash Kumar passando per Drusilla Gucci – ma anche coloro che hanno abbandonato come Beppe Braida, Brando Giorgi ed in ultimo Elisa Isoardi.

E così gli autori si sono ritrovati a dover rinviare le eliminazioni o organizzare rimpasti dell’ultimo minuto per salvare il salvabile. Una scelta che però non è piaciuta a Urtis ed a molto suoi follower che lo hanno sostenuto.

Ricordiamo che anche Giacomo Urtis prima del GF Vip aveva preso parte all’Isola dei Famosi nell’edizione del 2017, la stessa di Dayane Mello e Samantha De Grenet.