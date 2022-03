Nuova puntata e nuovi scontri di fuoco sulle spiagge dell’Honduras. Nonostante Floriana Secondi sia un personaggio oggettivamente dissacrante, se continua in questo modo verrà presto fatta “fuori” dal resto dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Oggi, per esempio, senza un motivo preciso si è scagliata contro Nicolas Vaporidis, accusandolo di essere un privilegiato.

Isola dei Famosi, nuova lite tra Nicolas Vaporidis e Floriana

Nervosa per essere legata ad una corda ad Antonio Zequila, Floriana si è domandata per quale motivo fosse stato impossibile nominare Nicolas: “Non ce la faccio più. Questa è l’Isola dei carcerati, perché non ti hanno legato a te? Tu sei immune dal primo giorno… sei privilegiato”.

Floriana ha proseguito:

Non posso dire quello che penso? Gli immuni possono votare gli altri ma noi non possiamo votare. Sei un privilegiato e noi i disagiati. Se io sono vittima tu sei un privilegiato e sei falso come i soldi del Monopoli.

Nicolas Vaporidis ha perso la pazienza:

Ti sei svegliata male stamattina? Lei è convinta di essere una vittima. Ho capito, questo è il suo personaggio. Questo è il gioco degli altri, non il mio. Lei non è piacevole. Lei è presuntuosa e arrogante e non dice la verità. Fai il tuo show, primo piano su Floriana. E’ pazza… ‘sta donna è fuori di testa, sta fuori. E’ vittima di se stessa. E’ una esaltata, sta a duemila non si può parlare perché dice che ce l’hanno tutti con lei.

Nonostante Floriana Secondi avesse oggettivamente torto marcio, ho amato ogni singolo momento di questo litigio.

QUI IL VIDEO.