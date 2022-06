Isola dei Famosi via da Mediaset il prossimo anno? Ecco la verità

In questi giorni si è parlato di un ipotetico trasloco dell’Isola dei Famosi. Il reality show, secondo le ultime voci della rete, si sarebbe dovuto spostare da Mediaset per “emigrare” in altri lidi.

A fare chiarezza sul gossip televisivo ci hanno pensato gli affidabili colleghi di TVBlog che hanno fatto mente locale sulla faccenda svelando come stanno realmente le cose:

Da queste colonne, un po’ di tempo fa, vi avevamo dato conto del fatto che il contratto in essere di Mediaset con Banijay per questa trasmissione sarebbe scaduto solo nel 2023, con due edizioni dell’Isola dei famosi da produrre e mandare in onda su Canale 5. Quella attualmente in onda è la prima delle due edizioni, la prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere tra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma.

Nonostante alcuni voci circolate sul web che dicono che Mediaset non avrebbe intenzione di mandare in onda l’Isola il prossimo anno, ci sentiamo in grado di confermare ciò che abbiamo scritto tempo fa, ovvero che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione dell’Isola dei famosi.