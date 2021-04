Stravolgimenti dell’ultimo minuto all’Isola dei Famosi. In vista della nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi ed in onda nella prima serata di domani di Canale 5, nelle ultime ore sono trapelate le prime indiscrezioni legate ai prossimi nuovi ingressi. Qualcosa però nel frattempo è già cambiato.

Isola dei Famosi nuovi ingressi: cosa cambia

Era stato TvBlog.it a svelare i prossimi ingressi, con tanto di nomi e date in cui sarebbero approdati i nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi. Domani erano infatti in programma ben quattro lanci dall’elicottero nelle acque honduregne.

Nel dettaglio il blog televisivo aveva annunciato l’arrivo di Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Qualcosa però è cambiato proprio in queste ore:

TvBlog viene a sapere che è saltata la presenza del modello Ludovico Vacchelli tra i naufraghi che entreranno in gioco domani. I nuovi ingressi saranno comunque quattro poiché si aggiunge l’influencer Matteo Diamante.

Il motivo del cambio dell’ultimo minuto non ci è dato saperlo. Tuttavia, i fan di Ignazio Moser invece possono tirare un sospiro di sollievo poiché la presenza del fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex gieffino sarebbe più che confermata ma per la puntata del prossimo lunedì 26 aprile.