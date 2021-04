Cecilia Rodriguez in questi giorni si è confidata con i follower sulla sua relazione con Ignazio Moser ad un passo dall’Isola dei Famosi (come vi avevamo anticipato in queste ore).

Cecilia Rodriguez smentisce il matrimonio con Ignazio Moser

Cecilia e Ignazio dopo l’improvvisa burrasca della scorsa estate, viaggiano d’amore e d’accordo e sono più uniti e felici di prima. E se il gossip parlava incessantemente di un matrimonio imminente tra i due, proprio al sorella di Belen ha smentito questa indiscrezione:

Se ho in mente le nozze o mi va bene la convivenza? Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri. Ma i tempi sono cambiati, stiamo bene così.

Chechu si dice innamoratissima del suo Nacho:

Ho fatto un casino enorme per stare con lui.

“Con quanti figli ti immagini in futuro?”, chiede uno dei suoi oltre quattro milioni di follower su Instagram: la sorella minore di Belen alza tre dita, spostando il focus su un altro importante progetto di coppia e il desiderio fortissimo di Cecilia di diventare madre al più presto:

Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma, anche giovane. Ho la testa sulle spalle, se devo fare le cose voglio farle bene. Un figlio arriverà al momento giusto.

Queste le parole di Cecilia Rodriguez durante una recente intervista a Verissimo. In quel caso, a farle eco ci ha pensato anche Ignazio Moser:

È da tanto tempo che vogliamo diventare genitori. Diciamo che ci stiamo lavorando.