Ilary Blasi conduce l’Isola dei Famosi? Se Dagospia aveva lanciato la nuova bomba secondo la quale la conduzione del programma potrebbe finire nelle mani di Vladimir Luxuria, pare che le cose non siano chiuse del tutto.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi o Vladimir Luxuria? Giochi aperti

Parpiglia, inviato di cronaca rosa in collegamento con RTL 102.5, ha svelato cosa sarebbe accaduto dopo l’intervista di Ilary con Silvia Toffanin:

Avete visto l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo in onda domenica? Mi hanno detto che l’intervista possa aver disteso i rapporti e non è detto che Ilary possa riprendersi l’Isola dei Famosi.

Presumo che l’inviato di gossip intendesse dire l’esatto contrario, ovvero: “rapporti distesi quindi potrebbe riprendersi l’Isola dei Famosi”.

Vladimir oppure Ilary?

Personalmente l’Isola non mi interessa da molti anni ormai e, se fosse per me manderei in pensione questo reality senza alcun senso di colpa.

La smentita di Luxuria a FanPage

Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta, una ipotesi che ha zero credibilità.