Nuovi cambi di palinsesto in quel di Canale 5. Signorini lo aveva annunciato: il Grande Fratello continua ad essere il programma più mobile tra quelli dell’ammiraglia Mediaset, ma non sarà il solo. Come cambierà nel futuro prossimo la messa in onda del reality condotto da Alfonso Signorini?

Grande Fratello, come cambia (ancora) la programmazione: ecco come

I principali cambi di programmazione che interesseranno Canale 5, avranno a che fare con Grande Fratello ma anche con Ciao Darwin. Quest’ultimo, infatti, cambia giorno di messa in onda: non andrà più in onda di venerdì ma di mercoledì, a partire dal 14 febbraio. Lo riferisce TvBlog.it, che svela anche altri clamorosi dettagli.

Da venerdì 16 febbraio, infatti, mentre su Rai1 prenderà il via la nuova edizione di The Voice senior, Antonella Clerici si andrà a confrontare non con Paolo Bonolis ed il suo Ciao Darwin bensì con Alfonso Signorini e Grande Fratello. Ecco cosa scrive TvBlog.it:

Il popolare programma prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy dunque torna con due emissioni, lunedì e venerdì fino all’8 di aprile, quando dovrebbe partire L’isola dei famosi. Da quella settimana e per non si sa ancora quante (forse due) il Grande fratello andrà in onda solo di venerdì, per lasciare appunto la serata del lunedì al popolare adventure game di Banijay.

Grande Fratello e L’Isola dei Famosi in onda contemporaneamente, dunque, mentre Signorini torna con il suo doppio appuntamento.

