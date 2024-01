Beatrice Luzzi continua ad essere accusata di bullismo fuori dalla Casa del Grande Fratello. Mentre l’attrice è diventata da qualche settimana il bersaglio preferito di alcuni concorrenti, all’esterno c’è chi continua a sottolinearne gli aspetti negativi.

E’ il caso di Jill Cooper, ex protagonista di questo Grande Fratello, la quale era entrata proprio con l’intento di mettere fine a quello che, a suo dire, aveva considerato un atteggiamento da bulla da parte di Beatrice.

Un pensiero che evidentemente continua ad avere ancora oggi, confermato nel corso della recente intervista rilasciata a SuperGuida Tv:

Sì lo penso ancora, perché a volte Bea, nonostante sia molto intelligente e simile a me come donna, abbiamo un modo diverso per affrontare le incomprensioni. Bea ha un modo più tagliente di esprimere i suoi pareri, giusti o sbagliati che siano. Credo fermamente che le parole abbiano peso, e perciò prima di aprire bocca vanno pesate per non ferire gratuitamente un altro essere umano.