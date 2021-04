Croccantissimo gossip di Novella 2000 sull’ex naufrago Akash Kumar e all’attuale protagonista del cast de L’isola dei Famosi Francesca Lodo: c’è stata una simpatia tra di loro mentre combattevano la fame in Honduras? A quanto pare…

Isola dei Famosi: Francesca Lodo e Akash Kumar hanno avuto un flirt?

Sembra che la bellissima Francesca Lodo e Akash Kumar avrebbero avuto uno piccolo flirt prima che lui lasciasse il reality definitivamente, si legge sull’ultimo numero di Novella 2000 attualmente in edicola.

Si trattarebbe sempre di voci che circolano nei corridoi, ma sussurrate da fonti che hanno un certo credito. Ecco, queste voci danno per certo che il bellissimo Akash Kumar, durante la sua rapida permanenza all’lsola, abbia approcciato, diciamo così, con la ex letterina Francesca Lodo.

Sembra in realtà difficile, quanto meno per questioni di tempo: il modello Italo-brasiliano, contestato più volte sulla veridicità dei suoi occhi azzurri come il cielo ha lasciato L’isola dopo solo una settimana dall’inizio del programma.

E non ci sono video che provino un avvicinamento speciale tra i due. Certo, è possibile che qualcosa sia accaduto a telecamere spente. Sta di fatto che il dubbio, sta suscitando molto interesse.

Sul suo privato, Francesca di recente ha fatto calare il silenzio. Ma in passato ha fatto molto parlare di sé. E stata infatti più volte al centro della cronaca rosa peri suoi flirt: tra questi gli ex calciatori Francesco Coco, Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari e Stefano Mauri.

Inoltre nel 2007 è stata legata anche a Luigi

Casadei, successivamente è stata con Alessandro di Pasquale e con Gianluca Canizzaro.

E Akash Kumar? Del suo privato si sa pochissimo se non una presunta frequentazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate.