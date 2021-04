Akash Kumar, come annunciato sin dalle anticipazioni, ieri sera è stato presente in studio nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi, per la prima volta dopo il suo ritorno in Italia. Inevitabile, dunque, un confronto sia con la padrona di casa che con gli opinionisti del programma.

“Asfaltati”, Akash Kumar dopo l’intervento all’Isola (ma poi cancella tutto)

Proprio su Ilary Blasi, Akash Kumar aveva detto di non sapere chi fosse se non per la relazione con Totti. Ecco perché dopo il suo ingresso in studio la conduttrice lo ha stuzzicato asserendo:

Ciao Akash, benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi mi ripresento. L’Isola ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash ora? Allora me devo ripresentà. So’ sempre Ilary Blasi.

Nel corso del suo intervento l’ex naufrago ha anche affrontato Tommaso Zorzi che in puntata gli ha fatto notare che avrebbe potuto vincere l’Isola se solo avesse deciso di restare. In sua difesa però il modello ha replicato:

Senti Tommaso, guarda che fare 7 giorni di Isola dei Famosi è come fare 6 mesi di Grande Fratello.

Alle sue parole però ha replicato direttamente l’account ufficiale del GF che ha ripreso quanto detto da Akash commentando con un lapidario: “OK”.

Sempre in studio l’ex naufrago ha anche parlato dei suoi attacchi di panico e di come l’Isola, seppur per un breve periodo, lo abbia aiutato da un punto di vista psicologico. Subito dopo il suo intervento in diretta, il modello ha postato una breve Instagram Story in cui ha detto:

Raga, siamo ancora qua. Asfaltati. Ho asfaltato…

Un riferimento alla conduttrice ed agli opinionisti? La storia, neanche a dirlo, è stata poi cancellata.